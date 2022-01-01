09.04.2022 Пришли поставки от City Sport из Бельгии (летние новинки и твидовая классика) и Hanna Hats из Ирландии (твидовые новинки и пополнения запасов). Всё уже на сайте. Заходите в разделы: кепки и восьмиклинки.

18.03.2022 Снова доступна оплата заказов при получении после примерки при доставке со СДЭК в любую точку России!

09.03.2022 Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Он пока пустой, но скоро начнём его вести. Tweed Hat в Telegram

06.03.2022 7 марта шоу-рум в Москве будет работать с 16:00 до 20:00. Старые цены действуют до завершения дня 6 марта.

02.03.2022 Наш онлайн-магазин продолжает работать, равно как и шоу-румы в Москве и Санкт-Петербурге. Режим работы прежний. Цены в будущем нам, к сожалению, придётся повысить, но пока они не изменились.

Временно отключена возможность оплаты заказов при получении при доставке со СДЭК.

18.02.2022 Наш шоу-рум в Санкт-Петербурге с 19 февраля начинает свою работу по новому адресу: ул. Казанская, 7М, офис 29 (2 этаж). Если будет нужно помочь сориентироваться и найти нас на новом месте — сразу звоните +7 (981) 134-83-06.

16.02.2022 Наш шоу-рум в Санкт-Петербурге не будет работать 17 и 18 февраля в связи с переездом. С 19 февраля мы откроемся уже на новом месте. Точный адрес напишем накануне! Также он появится на Яндекс и Гугл-картах, а также на нашей странице в инстаграм. Шоу-рум в Москве работает в обычном режиме.

18.01.2022 Пришла вторая часть поставки от Stetson (твидовые восьмиклинки и шестиклинки), оловянные фляги, кружки и часы от Mullingar Pewter и пополнение запасов Hanna Hats of Donegal (флэт-кэпы и восьмиклинки). Все новые вещи уже на сайте. Заходите в разделы: кепки, восьмиклинки, быт и аксессуары.

27.12.2021 График работы в новогодние праздники.

Москва. 31 декабря: 11:00 — 18:00, 1 января: не работаем,

2 — 9 января: 12:00 — 20:00.

Санкт-Петербург. 31 декабря: 11:00 — 17:00, 1 и 2 января: не работаем,

3 — 9 января: 12:00 — 20:00.

09.12.2021 Прибыли наши заказы от Stetson (кепки, шляпы и береты), Hanna Hats (твидовые шляпы и кепки) и Oxford Blue (рубашки, куртки и галстуки). Все пополнения запасов и новинки уже видны на сайте. Заходите в разделы: шляпы, рубашки, кепки и вязаные вещи.

03.12.2021 Прибыли долгожданные поставки классических фетровых шляп из Чехии от Tonak и шерстяных вещей из Ирландии от Kerry Woolen Mills. Все пополнения запасов уже видны на сайте, новинки выложим в течение недели. Заходите в разделы: шляпы, шарфы, вязаные вещи. В шоу-руме в Москве все новинки можно посмотреть уже сегодня, в Петербурге они появятся в течение пяти дней.

12.11.2021 Приехали новинки! Шарфы из мягкой шерсти ягнят от Foxford Woolen Mills и McNutt of Donegal из Ирландии, а также хлопковые хенли и свитшоты, сделанные на старинных кругловязальных машинах от Merz B. Schwanen из Германии. Всё уже на сайте (заходите в разделы шарфы и рубашки), а также в наших шоу-румах в Москве и Санкт-Петербурге.

07.11.2021 С 8 ноября наши шоу-румы в Москве и Санкт-Петербурге возвращаются к обычному графику работы. По будням мы открыты с 11:00 до 20:00. По выходным с 12:00 до 20:00.

27.10.2021 C 28 октября до 7 ноября мы продолжим работать как онлайн-магазин, а наши шоу-румы (в Петербурге — с 30 октября до 7 ноября с 14:00 до 18:00) переходят в режим "пункт самовывоза заказов". Возможность примерки заказанной вещи перед покупкой по-прежнему сохраняется.

23.09.2021 3 октября состоится винтажная велопрогулка по Москве Tweed Hat Ride. Чтобы подать заявку на мероприятие, напишите нам письмо на почту tweedhatride@gmail.com. Участие платное. Все подробности в нашем посте в Instagram.

14.07.2021 Новые поступления! Lee Valley: 4 вида фланелевых рубашек в старом стиле снова в наличии. Oxford Blue: все расцветки клетчатых хлопковых рубашек, коричневые вощеные загородные куртки и шелковые галстуки в охотничьем стиле (4 цвета). Magee: синие твидовые пиджаки, прогулочный твидовый жилет и "дедушкины рубашки".

09.08.2021 С 10 до 31 августа скидка 20% на весь летний ассортимент. Кепки и восьмиклинки Hanna Hats, City Sport, Stetson, соломенные шляпы, американские банданы, футболки Merz B. Schwanen. Актуальные цены уже на сайте. Скидка действует как в наших шоу-румах в Москве и Петербурге, так и онлайн.

06.07.2021 7 июля начинает работу шоу-рум Tweed Hat в Санкт-Петербурге!

Адрес: м.Площадь Восстания, 4-я Советская, д.5Б, вход со двора.

Режим работы: без выходных.

ПН-ПТ: 11:00 - 20:00

СБ-ВС: 12:00 - 20:00.

11.05.2021 Новые летние кепки из Бельгии от City Sport приехали. Они уже на сайте и в шоу-руме. Заходите в разделы кепки и восьмиклинки.

03.05.2021 С 3 по 10 мая мы работаем каждый день с 12:00 до 20:00.

30.04.2021 1 мая с 15:00 до 20:00 в нашем шоу-руме будет проходить презентация марки традиционного мужского белья "Волшебный Комсомолец"! Приходите. Все подробности - на странице мероприятия в Facebook. Шоу-рум в этот день также работает в обычном режиме: с 12:00 до 20:00.

24.04.2021 Приехали новые весенне-летние поставки от Stetson и Hanna Hats! Пополнения запасов уже на сайте, новинки появятся в течение недели. В шоу-руме все можно посмотреть, примерить и купить уже сейчас! Работаем в обычном режиме.

07.04.2021 Новые фетровые и соломенные шляпы от Tonak и твидовые кепки от Hanna Hats of Donegal уже на сайте! Заходите в разделы шляпы, кепки и восьмиклинки, новинки сверху.

02.04.2021 В новом фильме 'Майор Гром: Чумной доктор' главный герой носит твидовую кепку в винтажном стиле от Hanna Hats of Donegal из нашего магазина. В последние дни нас часто спрашивают, что это за форма кепки. Чтобы упростить поиск, мы сделали подборку кепок именно этой модели.

01.04.2021 Приехали поставки фетровых и соломенных(!) шляп от Tonak из Чехии и совершенно новые для нас банданы Hav-A-Hank от The Bandanna Company из США (17 видов). Банданы и пополненные запасы шляп уже на сайте, остальные новинки выложим в течение недели. Заходите в разделы шляпы и аксессуары. И, конечно, приходите в шоу-рум, там всё представлено.

08.02.2021 Пришла большая поставка от Hanna Hats of Donegal! Сейчас в наличии почти все самые востребованные расцветки восьмиклинок Вудс и Келлс из Harris Tweed и Donegal Tweed, а также несколько новинок (они уже на сайте). Заходите в разделы кепки, восьмиклинки и, конечно, приходите в шоу-рум!

08.01.2021 Приехали новинки: твидовые кепки и шарфы от Hanna Hats of Donegal, шарфы от Foxford Woolen Mills и вязаные жилеты с узорами Fair Isle от Jamiesons of Shetland. Все новинки и пополнения запасов уже на сайте! Заходите в разделы кепки, восьмиклинки, аксессуары и жилеты. И, конечно, приходите в шоу-рум!

23.12.2020 График работы шоу-рума в Новогодние праздники:

31 декабря с 11:00 до 18:00,

1 и 2 января - выходные дни,

3-8 января - с 12:00 до 20:00.

25.12.2020 Отвозить заказы с доставкой по Москве до Нового года мы по-прежнему успеваем, так что не стесняйтесь, заказывайте. Или приезжайте в шоу-рум, выбирать вживую всегда лучше.

15.12.2020 Небольшое изменение графика работы шоу-рума! Теперь в четверг, пятницу и субботу мы работаем до 22:00.

10.12.2020 Наконец-то выложили на сайт хлопковые футболки и хенли, изготовленные на оригинальных кругловязальных станках первой половины XX века от немецкой фабрики Merz B. Schwanen. Заходите в раздел рубашки.

02.12.2020 Приехали долгожданные поставки из Ирландии: кепки из твида и вельвета от Hanna Hats of Donegal и мягкие шерстяные шарфы от McNutt of Donegal и Foxford Woolen Mills. Заходите в разделы кепки, восьмиклинки и аксессуары. Почти все новинки уже на сайте!

10.11.2020 Пришла поставка курток из вощёного хлопка и твида от Oxford Blue из Англии (2 новые расцветки и 1 новая модель) и твидовых кепок City Sport из Бельгии (14 моделей, 13 из них новые). Новые кепки уже на сайте и доступны для онлайн-заказов!

04.11.2020 4 ноября мы работаем в обычном режиме: с 11:00 до 20:00.

28.10.2020 Пришла поставка от Stetson! Снова в наличии их легендарные серые восьмиклинки Hatteras в ёлочку, несколько классических моделей и два вида фетровых шляп американского производства. Также появились шапки ручной вязки из шерсти мериноса в трёх расцветках от Magee 1866 из Ирландии. Новинки доступны как на сайте, так и в шоу-руме.

21.09.2020 Пришла поставка фланелевых рубашек в винтажном стиле от Lee Valley и классических твидовых жилетов от Hatman of Ireland. Также появились шерстяные вязаные галстуки от ирландской марки McConnell в 6 расцветках. Все новинки уже на сайте в соответствующих разделах: рубашки, жилеты и аксессуары.

26.08.2020 29 августа с 15:00 до 20:00 будет проходить праздничное открытие нашего нового шоу-рума! Все подробности - на странице мероприятия в Facebook.

Также пришла поставка от Hanna Hats of Donegal, все новинки и пополнения запасов уже на сайте.

14.08.2020 С 15 августа по 15 сентября действует скидка 20% на все летние головные уборы и аксессуары: льняные и шёлковые кепки Stetson, Hanna Hats, City Sport, эквадорские соломенные шляпы K.Dorfzaun, льняные шарфы McNutt of Donegal и весь летний ассортимент винтажного отдела!

04.08.2020 Наш шоу-рум переехал! К счастью, недалеко: в другую часть того же здания. Пройти к нам теперь ещё проще: вход напротив пиццерии и отеля, домофон 4. Все подробности есть в разделе Шоу-рум. Приходите, тут красиво и более просторно!

02.08.2020 3 августа шоу-рум переезжает в новое (более просторное, красивое и интересное) помещение в том же здании. Если вы запланировали свой визит к нам именно на этот день (и переносить его не желательно), то мы, безусловно, вас примем и поможем с выбором. Но насладиться уютом и гармонией нашего шоу-рума будет сложнее, чем обычно.

20.07.2020 Добавили новую статью про историю создания сериала Острые козырьки (Peaky Blinders). Из неё вы узнаете о том, как сценариста Стивена Найта вдохновили истории из детства его родителей, что у Артура Шелби и Полли Грей были реальные прототипы, и как это всё связано с американскими фильмами про ковбоев.

03.07.2020 Новые летние кепки Stetson из льна и шерсти с шёлком уже в шоу-руме и на сайте! Заходите в разделы кепки и восьмиклинки.

22.06.2020 Три новые эквадорские соломенные шляпы ручного плетения от K.Dorfzaun уже доступны для онлайн-заказов! Заходите в раздел Шляпы на нашем сайте.

19.06.2020 Приехали соломенные шляпы из Эквадора от K.Dorfzaun и новые летние кепки от Stetson. Часть вещей уже на сайте, а новинки добавим в течение недели. В шоу-руме всё можно посмотреть, примерить и купить уже сейчас.

15.06.2020 Три пиджака, пыльник и жилет от московской марки Infundibulum из весенне-летней коллекции Divo уже на сайте (и в шоу-руме). Заходите в разделы жилеты и куртки/пиджаки.

03.06.2020 Новинки! Добавили на сайт фляги, кружки и карманные часы из олова от маленькой ирландской фабрики Mullingar Pewter! Заходите в разделы Быт и Аксессуары и в наш шоу-рум!

01.06.2020 С 1 июня наш шоу-рум открыт в обычном режиме (ПН-ПТ: 11.00 - 20.00, СБ-ВС: 12.00 - 20.00)! Условия доставки изменились. Теперь платной стала доставка по России с курьером СДЭК. Все остальные способы доставки по Москве и России остаются бесплатными.

26.05.2020 Приехала поставка от Oxford Blue из Бирмингема: рубашки из тонкой фланели в классическую английскую клетку (8 расцветок) и загородные куртки из вощёного хлопка. Заходите в разделы Рубашки и Пиджаки и куртки. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по Москве и всей России действует до конца мая.

20.05.2020 С 18 мая (и до полноценного открытия шоу-рума), мы работаем каждый день с 12 до 17 часов как пункт самовывоза.

19.05.2020 Летние новинки от бельгийской фабрики City Sport из льна и шёлка приехали и уже доступны для заказа на нашем сайте! Заходите в разделы кепки и восьмиклинки. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по Москве и всей России действует до конца мая.

06.05.2020 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для любых заказов по Москве и всей России действует до конца мая!

06.05.2020 К любой покупке мы даём в подарок качественные трёхслойные гигиенические маски из хлопка с принтами от арт-проекта Partisan Press. Сколько товаров в заказе – столько масок мы дадим в подарок. Какие именно – выбираете вы и пишете в комментарии к заказу. Фотографии масок и виды надписей вы можете увидеть в нашем Инстаграме. Если маски вам не нужны, то ничего в комментарии о них не пишите.

01.05.2020 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ И ВСЕЙ РОССИИ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ДО КОНЦА МАЯ! В том числе с оплатой при получении после примерки. Заказывайте несколько вещей на выбор!

Самовывоз заказов в шоу-руме возможен по договоренности, звоните нам или заказывайте обратный звонок (в верхней части страницы)!

10.04.2020 Приехали летние новинки от Hanna Hats и Stetson из льна и шёлка! Заходите в разделы кепки и восьмиклинки. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по Москве и всей России действует до конца апреля.

30.03.2020 С 30 марта по 5 апреля (а в случае продления ограничительных мер - дольше) наш шоу-рум не будет работать. В этот же период действует бесплатная доставка любых заказов любым способом как по Москве, так и по России.

Самовывоз также возможен, но по договорённости.

26.03.2020 Продолжаем работать в обычном режиме (как шоу-рум, так и онлайн-магазин). Курьерская доставка по Москве по-прежнему бесплатная.

18.03.2020 Наш шоу-рум на Китай-городе работает в обычном режиме!

17.03.2020 Бесплатная курьерская доставка по Москве* в пределах МКАД до 31 марта!

*При условии совершения покупки. Если вы ничего не выбрали, доставка будет стоить как обычно: 300₽!

11.03.2020 Приехали мягкие шерстяные и воздушные льняные шарфы от McNutt of Donegal и лёгкие шарфы из шерсти ягнят от Kerry Woolen Mills. Новинки выложим на сайт в течение недели, а пополнения запасов уже видны в верхней части раздела аксессуары. UPD Все новинки уже на сайте!

07.03.2020 8 и 9 марта мы работаем с 12:00 до 20:00.

28.02.2020 Новинка! Десять видов кепок от бельгийской фабрики City Sport уже выложены на сайте и доступны для онлайн-заказов. В шоу-руме их также можно примерить и приобрести. Посмотреть все новинки и прочитать историю марки вы можете по ссылке.

26.02.2020 Пришла поставка от Hanna Hats of Donegal, снова в наличии ряд очень востребованных моделей. Заходите в разделы кепки и восьмиклинки, новые поступления сверху.

20.02.2020 23 и 24 февраля мы работаем с 12:00 до 20:00.

14.02.2020 Четыре новых жилета и три куртки от старой американской марки Stormy Kromer уже представлены на сайте и доступны для заказа! В шоу-руме их также можно примерить и приобрести.

11.02.2020 Новые поступления! В наличии на сайте и в шоу-руме дубовые сервировочные доски SOHA с прямоугольным и овальным вырезом, а также круглые доски и плошки. Ключницы в стиле начала XX века из кожи растительного дубления от Drasvi Venn.

06.02.2020 7, 8 и 9 февраля скидка 20% на всё по промокоду snowsnowsnow. В шоу-руме скидка действует на весь ассортимент магазина Tweed Hat (включая винтажный отдел).

30.01.2020 Пришла поставка от американской марки Stormy Kromer: зимние бейсболки в 5 расцветках, жилеты из Harris Tweed (2 цвета), жилеты с воротником (2 цвета) и куртки Макиноу (3 цвета). Всё сделано в городе Ironwood, штат Мичиган. Кепки (кроме одной) доступны на сайте, остальные вещи пока представлены только в шоу-руме.

27.01.2020 Доставка СДЭК снова работает в нормальном режиме!

27.01.2020 На серверах компании СДЭК неполадки, поэтому временно нестабильно работает их доставка. Почтой России и КСЭ мы отправляем заказы в обычном режиме.

14.01.2020 Пришла небольшая поставка жёлтых, красных и чёрных монмутских шапок Ye Olde Cappe! Заходите в раздел Вязаные вещи.

19.12.2019 График работы на новогодние праздники:

31 декабря работаем с 11:00 до 18:00.

1 и 2 января не работаем.

3 – 8 января с 12:00 до 20:00.

Далее - в обычном режиме.

16.12.2019 Бесплатная доставка с курьером всех заказов по Москве в пределах МКАД с 16 декабря и до конца 2019 года!

11.12.2019 Все новинки уже на сайте! Заходите в разделы Кепки, Восьмиклинки, Вязаные вещи, Жилеты и Пиджаки.

23.11.2019 Пришли поставки от Hanna Hats of Donegal, Stetson, McNutt of Donegal, Kerry Woolen Mills и Magee 1866. Пополнения запасов старых моделей уже доступны для заказа на сайте. Новинки выложим в течение недели. В шоу-руме всё можно посмотреть в любой день в наше рабочее время: по будням с 11 до 20 часов, по выходным с 12 до 20 часов.

06.11.2019 Снова в наличии коричневые и светлые вязаные шерстяные береты тэм-о-шентер Ye Olde Cappe и короткие керамические трубки Старый друг, изготовленные по голландским образцам XVII-XVIII веков.

21.10.2019 Пять новых флэт-кэпов и одна зелено-коричневая зауженная шестиклинка Эрин от Hanna Hats of Donegal, а также Лесная монмутская шапка Ye Olde Cappe уже на сайте!

10.10.2019 Два жилета и верхняя одежда от московской марки Infundibulum из осенней коллекции Fair уже на сайте. Заходите в разделы жилеты и пиджаки и куртки.

27.09.2019 Новые шарфы от ирландской марки McNutt of Donegal уже на сайте! Цены от 2900 до 3500 рублей. Очень мягкие, тёплые и красивые!

29.08.2019 Скидка 20% на летние головные уборы продлена и будет действовать до 30 сентября!

21.08.2019 Пришла новая поставка от Hanna Hats of Donegal. Снова в наличии во всех размерах много любимых ирландских твидовых восьмиклинок из Harris Tweed и Donegal Tweed. Также напоминаем, что скидка 20% на летние головные уборы будет действовать до 31 августа включительно.

15.08.2019 Скидка 20% на все летние головные уборы с 15 августа до конца месяца!

04.08.2019 В воскресенье, 4 августа, в нашем шоу-руме состоится поп-ап маркет "Теплая встреча". Приедут близкие нам по духу дизайнеры, художники и ремесленники. Более 10 участников. Подробности - в "мероприятии в Facebook".

23.07.2019 У нескольких моделей твидовых кепок от Hanna Hats of Donegal появился размер XXL (64-65)! У каких именно - вы можете узнать благодаря фильтру размеров в разделах Кепки и Восьмиклинки.

25.05.2019 Теперь доступны для онлайн-заказа наши подарочные сертификаты: на 3000 и 8000 рублей.

17.05.2019 Поставка летних кепок от Hanna Hats of Donegal уже на сайте! Заходите в разделы: восьмиклинки и кепки. Появились новые цвета льна и деним!

15.04.2019 Три новых жилета от Magee 1866 и три новых рубашки от Lee Valley Ireland уже представлены на сайте.

11.04.2019 Новинки уже на сайте! Заходите в разделы: восьмиклинки, кепки.

09.04.2019 Пришла большая поставка от Hanna Hats of Donegal и Lee Valley Ireland. Все пополнения запасов в верхних частях разделов: восьмиклинки, кепки и рубашки. Новинки будут добавлены в течение недели.

09.04.2019 Снижена цена на льняные рубашки от Lee Valley Ireland, теперь они по 5500₽.

10.03.2019 Новинки от STETSON: две восьмиклинки Hatteras из твида марки Woolrich (серая и зелено-коричневая) и одна из серого шёлка в ёлочку. А также черная фетровая шляпа-федора Traveller американского производства.

07.03.2019 8, 9 и 10 марта шоу-рум работает с 12.00 до 20.00.

27.02.2019 Скидка 25% на имеющиеся в наличии вязаные головные уборы Ye Olde Cappe будет действовать с 28 февраля по 10 марта.

25.02.2019 Добавили на сайт коричневый и черный охотничьи жилеты 1930/40-х годов от марки Union of Friends.

22.02.2019 23-24 февраля мы работаем в обычном режиме выходного дня: с 12 до 20 часов.

11.02.2019 Четыре новые модели восьмиклинок от Hanna Hats of Donegal из твидов от Magee 1866 и Kerry Woolen Mills и вишневый берет Тэм-о-Шентер Ye Olde Cappe уже на сайте.

02.02.2019 Поступление кепок-восьмиклинок от Hanna Hats of Donegal, снова в наличии ряд самых востребованных моделей из Harris Tweed и Donegal Tweed.

24.01.2019 Снова в наличии темно-серая восьмиклинка Харрис, синяя клетчатая восьмиклинка Келлс и коричневая кепка Скадан, а также еще ряд моделей. Заходите в раздел восьмиклинки!

21.01.2019 Снова в наличии коричневые бабочки из донегольского твида, созданные в рамках сотрудничества марки Гарин и нашего магазина.

30.12.2018 График работы в праздники:

30 декабря: с 12.00 до 20.00

31 декабря: с 12.00 до 17.00

1 января: выходной

2-8 января: с 12.00 до 20.00

25.12.2018 26, 27 и 28 декабря будет действовать скидка 15% на весь имеющийся в наличии ассортимент. Как онлайн, так и в шоу-руме. В эти дни мы принимаем заказы на сайте только с онлайн-оплатой (кроме доставки с курьером по Москве).



26 декабря с 15 до 22 часов в нашем шоу-руме будет проходить Предновогодний Pop-up Store. Приходите!

24.12.2018 Добавлены на сайт две новые кепки от STETSON: Синяя твидовая восьмиклинка Hatteras в ёлочку и Серо-пепельная твидовая восьмиклинка Hatteras с ушками. Также появилась монмутская шапка Ye Olde Cappe новой зелено-бежевой расцветки.

11.12.2018 Появились фланелевые рубашки Lee Valley Ireland новой расцветки: в серую полоску. Также пополнены запасы рубашек и всех остальных цветов.

29.11.2018 Теперь доставка СДЭК (как с курьером, так и до пунктов самовывоза) доступна для Республики Беларусь и Казахстана!

25.11.2018 Все новинки от Stetson и Hanna Hats уже добавлены на сайт! Заходите в разделы кепки и восьмиклинки.

20.11.2018 Пришли долгожданные поставки от Stetson и Hanna Hats! Пополненные запасы уже на сайте. Новинки станут доступны онлайн в течение 7-10 дней (как только мы их отснимем и выложим). В шоу-руме все можно примерить и купить уже сейчас.

19.11.2018 Теперь у нас можно приобрести фетровые шляпы Hatfield из Санкт-Петербурга. На сайте уже представлены черная и коричневая федоры из коллекции Joy. Также снова в наличии короткие голландские керамические трубки Старый друг.

27.10.2018 Добавлен новый раздел магазина. Теперь фланелевые рубашки в стиле начала XX века от ирландской марки Lee Valley можно купить не только в нашем шоу-руме, но и онлайн. Также представлена классическая мужская одежда для сна: ночная рубашка и ночные колпаки.

25.10.2018 На сайте пополнение! Три новых флэт-кэпа от Hanna Hats из Harris Tweed: синяя твидовая узкая кепка, а также синяя и серая твидовые кепки в винтажном стиле. Также добавили новый серый твидовый шарф ручного ткачества марки Старый друг.

14.10.2018 Доставка СДЭК снова работает в нормальном режиме! Теперь можно оформить заказ с оплатой после примерки не только в их пункты самовывоза по всей России, но и с курьером.

05.10.2018 Добавили на сайт две новинки от Hanna Hats из серого Harris Tweed: твидовую узкую кепку и серую твидовую шляпу Шерлока Холмса.

25.09.2018 На серверах компании СДЭК неполадки, поэтому временно нестабильно работает их доставка. Почтой России и КСЭ мы отправляем заказы в обычном режиме.

07.09.2018 Мы увеличили рабочее время шоу-рума в выходные дни на три часа. Теперь по субботам и воскресеньям мы работаем c 12 до 20 часов!

03.09.2018 C 3 до 10 сентября скидка 25% на весь летний ассортимент: кепки Hanna Hats из ирландского льна, бейсболки Stetson, эквадорские соломенные шляпы K.Dorfzaun и не только. Скидки действуют как на сайте, так и в шоу-руме.

25.08.2018 Добавили на сайт новые кепки от Hanna Hats, сшитые из твидовых тканей от Harris Tweed и Magee 1866. Вот они: Дорожная кепка номер №5, Серая восьмиклинка Харрис, Коричневая восьмиклинка Мэги и еще три восьмиклинки.

18.08.2018 Добавили на сайт новые вещи от старинной ирландской марки Magee 1866! Два твидовых жилета и три пиджака. Да, у нас на сайте теперь есть раздел Пиджаки, заходите смотреть!

02.08.2018 Приехали новые твидовые кепки от Hanna Hats of Donegal, на сайте они появятся в течение пары недель, а примерить и приобрести в шоу-руме их можно уже сейчас. Первые фотографии есть на странице Tweed Hat в Facebook.

10.07.2018 Добавлена новая восьмиклинка из селведж-денима от марки "Старый друг".

07.07.2018 Шесть моделей классических соломенных шляп из Эквадора от марки K.Dorfzaun добавлены на сайт с подробными описаниями и хорошими фотографиями. Заходите в раздел "Шляпы"!

01.07.2018 Все летние новинки от STETSON уже на сайте! Заходите в раздел "Бейсболки". А также посмотрите на новую Коричневую льняную восьмиклинку Stetson Hatteras.

20.06.2018 Приехали летние кепки от STETSON и классические эквадорские соломенные шляпы ручного плетения от K.DORFZAUN. Примерить всё можно в нашем шоу-руме. А увидеть первые фото - на странице Tweed Hat в Facebook.

16.06.2018 Пришло пополнение запасов твидовых жилетов от Hatman of Ireland. Теперь снова в наличии почти все размеры. Заходите в раздел "Жилеты".

08.06.2018 10-12 июня мы работаем в режиме выходного дня: с 12 до 17 часов.

08.06.2018 Приехала поставка кепок от Hanna Hats of Donegal: много лучших моделей из льна во всех размерах, а также Синие твидовые восьмиклинки Келлс из Harris Tweed, которых всегда не хватает!

31.05.2018 Мы переехали! С 31.05 наш новый адрес: Малый Златоустинский пер., д.6с1Б, вход в арку, домофон "Твид Хэт". Подробности есть в разделе Шоу-рум в Москве.

29.05.2018 30 мая шоу-рум работать не будет в связи с нашим переездом в новое помещение в районе Китай-города! 31 мая откроемся уже на новом месте. Адрес будет опубликован на сайте накануне открытия.

19.05.2018 20 мая шоу-рум будет работать с 13 до 17 часов.

13.05.2018 Выложили новинки от Hanna Hats:

- Льняные объемные восьмиклинки синего и черного цветов.

- Твидовые восьмиклинки новой модели Newsboy умеренного объема серого и темно-серого цветов.

Сейчас они есть во всех размерах, включая XL.

13.05.2018 Приехали новые шарфы из твида ручного ткачества от марки "Старый друг". Идеальный размер, потрясающее качество и четыре расцветки: синий, коричневый, сине-серый, сине-зеленый.

26.04.2018 График работы шоу-рума на майские праздники.

28.04 - с 11 до 20 часов.

29.04 - 02.05 - с 12 до 17 часов.

9.05 - с 12 до 17 часов.

В остальные дни мы работаем в обычном режиме.

24.04.2018 В продаже появились классические твидовые жилеты из Ирландии марки Hatman of Ireland в шести расцветках. Заходите в новый раздел нашего магазина "Жилеты".

09.04.2018 Добавили на сайт четыре новые кепки от Stetson: две восьмиклинки и одну шестиклинку из Harris Tweed, а также изящный флэт-кэп модели Belfast в бежевой гамме.

04.04.2018 Теперь доставка любого заказа стоимостью от 9000р. бесплатна. Как по Москве (при условии онлайн-оплаты), так и по России (без каких-либо условий). Также добавили удобный калькулятор доставки. С его помощью можно заранее узнать цену доставки любого заказа всеми доступными способами.

28.03.2018 Приехала большая поставка твидовых шляп от Hanna Hats of Donegal, сейчас есть в наличии все модели почти во всех размерах, заходите в раздел шляпы!

16.03.2018 Заработала экспресс-доставка силами компании СДЭК! Теперь есть возможность оформить заказ с оплатой при получении в пунктах самовывоза во множестве городов России.

11.03.2018 Новые восьмиклинки от Hanna Hats: коричнево-серая и тёмно-серая Келлс, а также синяя классическая объемная восьмиклинка в духе 1920-х годов.

07.03.2018 Опубликовали обновлённую версию ваби-саби кошельков Finecrafts в трех расцветках. Они в разделе Аксессуары.

28.02.2018 Добавлены две новые кепки от Hanna Hats: серая твидовая восьмиклинка с ободком из Harris Tweed и темно-серая твидовая кепка Шона из Donegal Tweed.

27.02.2018 Добавили на сайт синий берет тэм-о-шентер марки Ye Olde Cappe.

12.02.2018 Добавили на сайт новые шерстяные шапки аранской вязки и изящные шарфы из шерсти ягнят от Kerry Woolen Mills, а также колпак путешественника от Ye Olde Cappe новой расцветки (светлый/синий). Заходите в разделы Вязаные вещи и Аксессуары!

25.01.2018 Снова в наличии дубовые разделочные/сервировочные доски SOHA Concept с квадратными и овальными углублениями, а также шарфы из сотканного в вручную тартана марки Старый друг. Заходите в разделы Быт и Аксессуары.

12.01.2018 Теперь по будним дням шоу-рум Tweed Hat работает с 11 до 20 часов.

29.12.2017 График работы шоу-рума в новогодние праздники:

30 декабря – с 11 до 19 часов,

31.12-2.01 – выходные дни,

3.01-8.01 – с 12 до 17 часов.

19.12.2017 До конца декабря наш шоу-рум будет открываться на час раньше - в 11:00.

15.12.2017 Долгожданное большое поступление от Hanna Hats of Donegal и Stetson. Заглядывайте в разделы восьмиклинки, кепки, шляпы и аксессуары.

11.12.2017 Появились монмутские шапки Ye Olde Cappe двух новых цветов: зеленого и темно-синего.

07.12.2017 Добавлены вязаные капюшоны из шерсти мериноса с кашемиром от маленькой ирландской фабрики Fisherman out of Ireland. Зеленые, серые и темно-серые.

23.11.2017 Теперь все 10 моделей кепок от Stetson доступны для заказа онлайн. Восемь типов восьмиклинок модели Hatteras: 5 фактурных твидовых и 3 однотонные из шерсти с кашемиром (черная, серая и синяя). Плюс 2 зауженные твидовые кепки модели Michigan (серая и коричневая).

23.11.2017 С 24 ноября и до завершения 25 ноября - Black Friday Sale: скидка 20% на весь наш ассортимент как на сайте, так и в шоу-руме. При заказе с самовывозом, покупку необходимо оплатить онлайн до конца 25 ноября.

21.11.2017 На сайт добавлены первые кепки от Stetson. Пока пять моделей. В ближайшие дни опубликуем еще столько же.

18.11.2017 Теперь в наш шоу-рум можно приходить без предварительного звонка! Мы работаем ежедневно. По будням: с 12 до 20, по выходным: с 12 до 17.

01.11.2017 Приехала долгожданная поставка от Hanna Hats of Donegal. Также теперь у нас можно купить твидовые кепки и восьмиклинки легендарной марки Stetson. На сайт их выложим в течение недели. В шоу-руме их можно примерить уже сейчас.

18.10.2017 Добавлены шарфы из сотканного вручную тартана марки "Старый друг" четырех расцветок. Заходите в раздел Аксессуары.

07.10.2017 С 7 по 14 октября - скидка 20% на льняные кепки от Hanna Hats of Donegal, а также на сумки и рюкзаки из кожи растительного дубления "Кузнецов и Якунина".

13.09.2017 Представляем новый бренд в стиле heritage Старый друг. В первой коллекции - классические кепки и восьмиклинки из донегольского твида. Каждая модель представлена в четырех цветах.

15.09.2017 Первую серию кепок Старый друг дополняют керамические трубки, выполненные по голландским образцам XVII века. Длинные и короткие.

07.07.2017 Опять в наличии во всех размерах зеленые и синие твидовые восьмиклинки Келлс от Hanna Hats of Donegal из Harris Tweed.

14.06.2017 Большое пополнение великолепных портфелей и рюкзаков новых цветов из кожи растительного дубления от мастерской "Кузнецов и Якунина". Заходите в раздел Сумки/Bags.

04.06.2017 Летние новинки и пополнения запасов! Приехали льняные восьмиклинки Келлс: синие, светлые, зеленые, черные. А также светлые льняные кепки в винтажном стиле.

28.04.2017 Представляем вещи новых цветов марки "Кузнецов и Якунина": зеленую седельную сумку и рюкзак с карманом, а также коричневую сумку почтальона.

28.04.2017 Добавили две новинки от Hanna Hats of Donegal из Harris Tweed: Синюю твидовую кепку Шона и Серую твидовую кепку-восьмиклинку Келлс.

04.03.2017 Представляем две новинки: Осеннюю твидовую кепку от Hanna Hats of Donegal и классическую кепку Stormy Kromer оливкового цвета с ушами из Harris Tweed.

26.02.2017 Добавили на сайт новый головной убор от Ye Olde Cappe: великолепный колпак путешественника в расцветке желтый/коричневый.

07.02.2017 Наконец-то в снова во всех размерах приехали зауженные "твидовые восьмиклинки Келлс" от Hanna Hats of Donegal из Harris Tweed: зеленая, синяя и новая - вересковая.

22.01.2017 Теперь у нас можно купить сумки и рюкзаки из кожи растительного дубления от мастерской "Кузнецов и Якунина" по ценам производителя.

16.01.2017 Добавили новую дорожную кепку зауженного покроя от Hanna Hats of Donegal из твида от Harris Tweed! Сейчас есть во всех размерах.

27.12.2016 График работы на ближайшее время.

28-30 декабря – в обычном режиме с 11 до 20 часов.

31 декабря – с 11 до 17 часов.

1,2 января – не работаем. Начиная с 3 января работаем по предварительной договоренности.

14.12.2016 На время новогодних праздников мы продлеваем срок возврата и обмена покупок с привычных 2 недель до полутора месяцев! Все, что Вы купили у нас в течение декабря, Вы сможете (если это будет необходимо) вернуть или обменять в течение всего января!

08.12.2016 Представляем новые вещи от Ye Olde Cappe! Традиционные шотландские береты тэм-о-шентер и монмутская шапка белого цвета.

05.12.2016 Снова в наличии серые и коричневые кепки с ушами, серые твидовые восьмиклинки, а также серые и коричневые твидовые шарфы от Hanna Hats of Donegal.

13.11.2016 Сообщаем о новинках на сайте! Коричневая твидовая кепка Скадан и коричневая твидовая мягкая шляпа от Hanna Hats of Donegal. Колпак путешественника от Ye Olde Cappe в новой расцветке.

06.10.2016 Твидовая коричневая кепка в ёлочку и лоскутно-серые твидовые шарфы приехали из Ирландии и снова в продаже!

10.09.2016 В новый раздел Статьи добавили большой текст с картинками об истории и приключениях марки Harris Tweed, и о том, как она недавно чуть не перестала существовать из-за желания заработать много денег.

18.08.2016 У нас появился прямой московский номер! Теперь нам можно звонить по телефону +7 495 664-68-72.

14.08.2016 Добавили синюю и зеленую вельветовые кепки Шона от Hanna Hats of Donegal!

21.07.2016 Твидовая восьмиклинка Келлс тёмно-зеленого цвета снова в наличии во всех размерах!

16.06.2016 Выложили новую серую кепку Stormy Kromer. Сейчас она есть в наличии во всех размерах.

11.06.2016 11-12 июня мы участвуем в ярмарке при историческом фестивале "Времена и эпохи" в парке "Коломенское". В эти дни наш шоу-рум работать не будет.

05.06.2016 Появились новые летние льняные кепки Шона и восьмиклинки Келлс! Найти их можно в соответствующих разделах: кепки и восьмиклинки.

16.05.2016 Новинка! Серая твидовая восьмиклинка в ёлочку от Hanna Hats of Donegal теперь в наличии на сайте и в нашем шоу-руме.

02.05.2016 Появились новые восьмиклинки Келлс: из синего Harris Tweed и из вельвета трех цветов.

13.04.2016 Снова в наличии во всех размерах кепка Stormy Kromer милитари из Harris Tweed.

29.03.2016 Наконец-то выложили новую твидовую восьмиклинку Келлс из зелёного твида в ёлочку от Harris Tweed.

20.03.2016 Добавили фильтр по размерам! Теперь в любом разделе можно выбрать нужный Вам размер и тогда будут показаны только те товары, у которых этот размер есть в наличии.

30.10.2015 В продажу поступили кепки легендарной американской марки Stormy Kromer.

24.02.2016 Появились новые синие восьмиклинки с ободком из донегольского твида.

24.02.2016 Снова в наличии серые и коричневые твидовые шарфы. Теперь из двух слоёв твида, без вельветовой подкладки.

10.03.2016 Приехали серые и коричневые кепки с ушами, а также серые твидовые кепки в винтажном стиле. Всё в соответствующем разделе.