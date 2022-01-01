09.04.2022Пришли поставки от City Sport из Бельгии (летние новинки и твидовая классика) и Hanna Hats из Ирландии (твидовые новинки и пополнения запасов). Всё уже на сайте. Заходите в разделы: кепки и восьмиклинки.
18.03.2022Снова доступна оплата заказов при получении после примерки при доставке со СДЭК в любую точку России!
09.03.2022Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Он пока пустой, но скоро начнём его вести. Tweed Hat в Telegram
06.03.20227 марта шоу-рум в Москве будет работать с 16:00 до 20:00. Старые цены действуют до завершения дня 6 марта.
02.03.2022Наш онлайн-магазин продолжает работать, равно как и шоу-румы в Москве и Санкт-Петербурге. Режим работы прежний. Цены в будущем нам, к сожалению, придётся повысить, но пока они не изменились.
Временно отключена возможность оплаты заказов при получении при доставке со СДЭК.
18.02.2022Наш шоу-рум в Санкт-Петербурге с 19 февраля начинает свою работу по новому адресу: ул. Казанская, 7М, офис 29 (2 этаж). Если будет нужно помочь сориентироваться и найти нас на новом месте — сразу звоните +7 (981) 134-83-06.
16.02.2022Наш шоу-рум в Санкт-Петербурге не будет работать 17 и 18 февраля в связи с переездом. С 19 февраля мы откроемся уже на новом месте. Точный адрес напишем накануне! Также он появится на Яндекс и Гугл-картах, а также на нашей странице в инстаграм. Шоу-рум в Москве работает в обычном режиме.
18.01.2022Пришла вторая часть поставки от Stetson (твидовые восьмиклинки и шестиклинки), оловянные фляги, кружки и часы от Mullingar Pewter и пополнение запасов Hanna Hats of Donegal (флэт-кэпы и восьмиклинки). Все новые вещи уже на сайте. Заходите в разделы: кепки, восьмиклинки, быт и аксессуары.
27.12.2021График работы в новогодние праздники.
Москва. 31 декабря: 11:00 — 18:00, 1 января: не работаем,
2 — 9 января: 12:00 — 20:00.
Санкт-Петербург. 31 декабря: 11:00 — 17:00, 1 и 2 января: не работаем,
3 — 9 января: 12:00 — 20:00.
09.12.2021Прибыли наши заказы от Stetson (кепки, шляпы и береты), Hanna Hats (твидовые шляпы и кепки) и Oxford Blue (рубашки, куртки и галстуки). Все пополнения запасов и новинки уже видны на сайте. Заходите в разделы: шляпы, рубашки, кепки и вязаные вещи.
03.12.2021Прибыли долгожданные поставки классических фетровых шляп из Чехии от Tonak и шерстяных вещей из Ирландии от Kerry Woolen Mills. Все пополнения запасов уже видны на сайте, новинки выложим в течение недели. Заходите в разделы: шляпы, шарфы, вязаные вещи. В шоу-руме в Москве все новинки можно посмотреть уже сегодня, в Петербурге они появятся в течение пяти дней.
12.11.2021Приехали новинки! Шарфы из мягкой шерсти ягнят от Foxford Woolen Mills и McNutt of Donegal из Ирландии, а также хлопковые хенли и свитшоты, сделанные на старинных кругловязальных машинах от Merz B. Schwanen из Германии. Всё уже на сайте (заходите в разделы шарфы и рубашки), а также в наших шоу-румах в Москве и Санкт-Петербурге.
07.11.2021С 8 ноября наши шоу-румы в Москве и Санкт-Петербурге возвращаются к обычному графику работы. По будням мы открыты с 11:00 до 20:00. По выходным с 12:00 до 20:00.
27.10.2021C 28 октября до 7 ноября мы продолжим работать как онлайн-магазин, а наши шоу-румы (в Петербурге — с 30 октября до 7 ноября с 14:00 до 18:00) переходят в режим "пункт самовывоза заказов". Возможность примерки заказанной вещи перед покупкой по-прежнему сохраняется.
23.09.20213 октября состоится винтажная велопрогулка по Москве Tweed Hat Ride. Чтобы подать заявку на мероприятие, напишите нам письмо на почту tweedhatride@gmail.com. Участие платное. Все подробности в нашем посте в Instagram.
14.07.2021Новые поступления! Lee Valley: 4 вида фланелевых рубашек в старом стиле снова в наличии. Oxford Blue: все расцветки клетчатых хлопковых рубашек, коричневые вощеные загородные куртки и шелковые галстуки в охотничьем стиле (4 цвета). Magee: синие твидовые пиджаки, прогулочный твидовый жилет и "дедушкины рубашки".
09.08.2021С 10 до 31 августа скидка 20% на весь летний ассортимент. Кепки и восьмиклинки Hanna Hats, City Sport, Stetson, соломенные шляпы, американские банданы, футболки Merz B. Schwanen. Актуальные цены уже на сайте. Скидка действует как в наших шоу-румах в Москве и Петербурге, так и онлайн.
06.07.20217 июля начинает работу шоу-рум Tweed Hat в Санкт-Петербурге!
Адрес: м.Площадь Восстания, 4-я Советская, д.5Б, вход со двора.
Режим работы: без выходных.
ПН-ПТ: 11:00 - 20:00
СБ-ВС: 12:00 - 20:00.
11.05.2021Новые летние кепки из Бельгии от City Sport приехали. Они уже на сайте и в шоу-руме. Заходите в разделы кепки и восьмиклинки.
03.05.2021С 3 по 10 мая мы работаем каждый день с 12:00 до 20:00.
30.04.20211 мая с 15:00 до 20:00 в нашем шоу-руме будет проходить презентация марки традиционного мужского белья "Волшебный Комсомолец"! Приходите. Все подробности - на странице мероприятия в Facebook. Шоу-рум в этот день также работает в обычном режиме: с 12:00 до 20:00.
24.04.2021Приехали новые весенне-летние поставки от Stetson и Hanna Hats! Пополнения запасов уже на сайте, новинки появятся в течение недели. В шоу-руме все можно посмотреть, примерить и купить уже сейчас! Работаем в обычном режиме.
07.04.2021Новые фетровые и соломенные шляпы от Tonak и твидовые кепки от Hanna Hats of Donegal уже на сайте! Заходите в разделы шляпы, кепки и восьмиклинки, новинки сверху.
02.04.2021В новом фильме 'Майор Гром: Чумной доктор' главный герой носит твидовую кепку в винтажном стиле от Hanna Hats of Donegal из нашего магазина. В последние дни нас часто спрашивают, что это за форма кепки. Чтобы упростить поиск, мы сделали подборку кепок именно этой модели.
01.04.2021Приехали поставки фетровых и соломенных(!) шляп от Tonak из Чехии и совершенно новые для нас банданы Hav-A-Hank от The Bandanna Company из США (17 видов). Банданы и пополненные запасы шляп уже на сайте, остальные новинки выложим в течение недели. Заходите в разделы шляпы и аксессуары. И, конечно, приходите в шоу-рум, там всё представлено.
08.02.2021Пришла большая поставка от Hanna Hats of Donegal! Сейчас в наличии почти все самые востребованные расцветки восьмиклинок Вудс и Келлс из Harris Tweed и Donegal Tweed, а также несколько новинок (они уже на сайте). Заходите в разделы кепки, восьмиклинки и, конечно, приходите в шоу-рум!
08.01.2021Приехали новинки: твидовые кепки и шарфы от Hanna Hats of Donegal, шарфы от Foxford Woolen Mills и вязаные жилеты с узорами Fair Isle от Jamiesons of Shetland. Все новинки и пополнения запасов уже на сайте! Заходите в разделы кепки, восьмиклинки, аксессуары и жилеты. И, конечно, приходите в шоу-рум!
23.12.2020График работы шоу-рума в Новогодние праздники:
31 декабря с 11:00 до 18:00,
1 и 2 января - выходные дни,
3-8 января - с 12:00 до 20:00.
25.12.2020Отвозить заказы с доставкой по Москве до Нового года мы по-прежнему успеваем, так что не стесняйтесь, заказывайте. Или приезжайте в шоу-рум, выбирать вживую всегда лучше.
15.12.2020Небольшое изменение графика работы шоу-рума! Теперь в четверг, пятницу и субботу мы работаем до 22:00.
10.12.2020Наконец-то выложили на сайт хлопковые футболки и хенли, изготовленные на оригинальных кругловязальных станках первой половины XX века от немецкой фабрики Merz B. Schwanen. Заходите в раздел рубашки.
02.12.2020Приехали долгожданные поставки из Ирландии: кепки из твида и вельвета от Hanna Hats of Donegal и мягкие шерстяные шарфы от McNutt of Donegal и Foxford Woolen Mills. Заходите в разделы кепки, восьмиклинки и аксессуары. Почти все новинки уже на сайте!
10.11.2020Пришла поставка курток из вощёного хлопка и твида от Oxford Blue из Англии (2 новые расцветки и 1 новая модель) и твидовых кепок City Sport из Бельгии (14 моделей, 13 из них новые). Новые кепки уже на сайте и доступны для онлайн-заказов!
04.11.20204 ноября мы работаем в обычном режиме: с 11:00 до 20:00.
28.10.2020Пришла поставка от Stetson! Снова в наличии их легендарные серые восьмиклинки Hatteras в ёлочку, несколько классических моделей и два вида фетровых шляп американского производства. Также появились шапки ручной вязки из шерсти мериноса в трёх расцветках от Magee 1866 из Ирландии. Новинки доступны как на сайте, так и в шоу-руме.
21.09.2020Пришла поставка фланелевых рубашек в винтажном стиле от Lee Valley и классических твидовых жилетов от Hatman of Ireland. Также появились шерстяные вязаные галстуки от ирландской марки McConnell в 6 расцветках. Все новинки уже на сайте в соответствующих разделах: рубашки, жилеты и аксессуары.
26.08.202029 августа с 15:00 до 20:00 будет проходить праздничное открытие нашего нового шоу-рума! Все подробности - на странице мероприятия в Facebook.
Также пришла поставка от Hanna Hats of Donegal, все новинки и пополнения запасов уже на сайте.
14.08.2020С 15 августа по 15 сентября действует скидка 20% на все летние головные уборы и аксессуары: льняные и шёлковые кепки Stetson, Hanna Hats, City Sport, эквадорские соломенные шляпы K.Dorfzaun, льняные шарфы McNutt of Donegal и весь летний ассортимент винтажного отдела!
04.08.2020Наш шоу-рум переехал! К счастью, недалеко: в другую часть того же здания. Пройти к нам теперь ещё проще: вход напротив пиццерии и отеля, домофон 4. Все подробности есть в разделе Шоу-рум. Приходите, тут красиво и более просторно!
02.08.20203 августа шоу-рум переезжает в новое (более просторное, красивое и интересное) помещение в том же здании. Если вы запланировали свой визит к нам именно на этот день (и переносить его не желательно), то мы, безусловно, вас примем и поможем с выбором. Но насладиться уютом и гармонией нашего шоу-рума будет сложнее, чем обычно.
20.07.2020Добавили новую статью про историю создания сериала Острые козырьки (Peaky Blinders). Из неё вы узнаете о том, как сценариста Стивена Найта вдохновили истории из детства его родителей, что у Артура Шелби и Полли Грей были реальные прототипы, и как это всё связано с американскими фильмами про ковбоев.
03.07.2020Новые летние кепки Stetson из льна и шерсти с шёлком уже в шоу-руме и на сайте! Заходите в разделы кепки и восьмиклинки.
22.06.2020Три новые эквадорские соломенные шляпы ручного плетения от K.Dorfzaun уже доступны для онлайн-заказов! Заходите в раздел Шляпы на нашем сайте.
19.06.2020Приехали соломенные шляпы из Эквадора от K.Dorfzaun и новые летние кепки от Stetson. Часть вещей уже на сайте, а новинки добавим в течение недели. В шоу-руме всё можно посмотреть, примерить и купить уже сейчас.
15.06.2020Три пиджака, пыльник и жилет от московской марки Infundibulum из весенне-летней коллекции Divo уже на сайте (и в шоу-руме). Заходите в разделы жилеты и куртки/пиджаки.
03.06.2020Новинки! Добавили на сайт фляги, кружки и карманные часы из олова от маленькой ирландской фабрики Mullingar Pewter! Заходите в разделы Быт и Аксессуары и в наш шоу-рум!
01.06.2020С 1 июня наш шоу-рум открыт в обычном режиме (ПН-ПТ: 11.00 - 20.00, СБ-ВС: 12.00 - 20.00)! Условия доставки изменились. Теперь платной стала доставка по России с курьером СДЭК. Все остальные способы доставки по Москве и России остаются бесплатными.
26.05.2020Приехала поставка от Oxford Blue из Бирмингема: рубашки из тонкой фланели в классическую английскую клетку (8 расцветок) и загородные куртки из вощёного хлопка. Заходите в разделы Рубашки и Пиджаки и куртки. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по Москве и всей России действует до конца мая.
20.05.2020С 18 мая (и до полноценного открытия шоу-рума), мы работаем каждый день с 12 до 17 часов как пункт самовывоза.
19.05.2020Летние новинки от бельгийской фабрики City Sport из льна и шёлка приехали и уже доступны для заказа на нашем сайте! Заходите в разделы кепки и восьмиклинки. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по Москве и всей России действует до конца мая.
06.05.2020БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для любых заказов по Москве и всей России действует до конца мая!
06.05.2020К любой покупке мы даём в подарок качественные трёхслойные гигиенические маски из хлопка с принтами от арт-проекта Partisan Press. Сколько товаров в заказе – столько масок мы дадим в подарок. Какие именно – выбираете вы и пишете в комментарии к заказу. Фотографии масок и виды надписей вы можете увидеть в нашем Инстаграме. Если маски вам не нужны, то ничего в комментарии о них не пишите.
01.05.2020БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ И ВСЕЙ РОССИИ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ДО КОНЦА МАЯ! В том числе с оплатой при получении после примерки. Заказывайте несколько вещей на выбор!
Самовывоз заказов в шоу-руме возможен по договоренности, звоните нам или заказывайте обратный звонок (в верхней части страницы)!
10.04.2020Приехали летние новинки от Hanna Hats и Stetson из льна и шёлка! Заходите в разделы кепки и восьмиклинки. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по Москве и всей России действует до конца апреля.
30.03.2020С 30 марта по 5 апреля (а в случае продления ограничительных мер - дольше) наш шоу-рум не будет работать. В этот же период действует бесплатная доставка любых заказов любым способом как по Москве, так и по России.
Самовывоз также возможен, но по договорённости.
26.03.2020Продолжаем работать в обычном режиме (как шоу-рум, так и онлайн-магазин). Курьерская доставка по Москве по-прежнему бесплатная.
18.03.2020Наш шоу-рум на Китай-городе работает в обычном режиме!
17.03.2020Бесплатная курьерская доставка по Москве* в пределах МКАД до 31 марта!
*При условии совершения покупки. Если вы ничего не выбрали, доставка будет стоить как обычно: 300₽!
11.03.2020Приехали мягкие шерстяные и воздушные льняные шарфы от McNutt of Donegal и лёгкие шарфы из шерсти ягнят от Kerry Woolen Mills. Новинки выложим на сайт в течение недели, а пополнения запасов уже видны в верхней части раздела аксессуары. UPD Все новинки уже на сайте!
07.03.20208 и 9 марта мы работаем с 12:00 до 20:00.
28.02.2020Новинка! Десять видов кепок от бельгийской фабрики City Sport уже выложены на сайте и доступны для онлайн-заказов. В шоу-руме их также можно примерить и приобрести. Посмотреть все новинки и прочитать историю марки вы можете по ссылке.
26.02.2020Пришла поставка от Hanna Hats of Donegal, снова в наличии ряд очень востребованных моделей. Заходите в разделы кепки и восьмиклинки, новые поступления сверху.
20.02.202023 и 24 февраля мы работаем с 12:00 до 20:00.
14.02.2020Четыре новых жилета и три куртки от старой американской марки Stormy Kromer уже представлены на сайте и доступны для заказа! В шоу-руме их также можно примерить и приобрести.
11.02.2020Новые поступления! В наличии на сайте и в шоу-руме дубовые сервировочные доски SOHA с прямоугольным и овальным вырезом, а также круглые доски и плошки. Ключницы в стиле начала XX века из кожи растительного дубления от Drasvi Venn.
06.02.20207, 8 и 9 февраля скидка 20% на всё по промокоду snowsnowsnow. В шоу-руме скидка действует на весь ассортимент магазина Tweed Hat (включая винтажный отдел).
30.01.2020Пришла поставка от американской марки Stormy Kromer: зимние бейсболки в 5 расцветках, жилеты из Harris Tweed (2 цвета), жилеты с воротником (2 цвета) и куртки Макиноу (3 цвета). Всё сделано в городе Ironwood, штат Мичиган. Кепки (кроме одной) доступны на сайте, остальные вещи пока представлены только в шоу-руме.
27.01.2020Доставка СДЭК снова работает в нормальном режиме!
27.01.2020На серверах компании СДЭК неполадки, поэтому временно нестабильно работает их доставка. Почтой России и КСЭ мы отправляем заказы в обычном режиме.
14.01.2020Пришла небольшая поставка жёлтых, красных и чёрных монмутских шапок Ye Olde Cappe! Заходите в раздел Вязаные вещи.
19.12.2019График работы на новогодние праздники:
31 декабря работаем с 11:00 до 18:00.
1 и 2 января не работаем.
3 – 8 января с 12:00 до 20:00.
Далее - в обычном режиме.
16.12.2019Бесплатная доставка с курьером всех заказов по Москве в пределах МКАД с 16 декабря и до конца 2019 года!
11.12.2019Все новинки уже на сайте! Заходите в разделы Кепки, Восьмиклинки, Вязаные вещи, Жилеты и Пиджаки.
23.11.2019Пришли поставки от Hanna Hats of Donegal, Stetson, McNutt of Donegal, Kerry Woolen Mills и Magee 1866. Пополнения запасов старых моделей уже доступны для заказа на сайте. Новинки выложим в течение недели. В шоу-руме всё можно посмотреть в любой день в наше рабочее время: по будням с 11 до 20 часов, по выходным с 12 до 20 часов.
06.11.2019Снова в наличии коричневые и светлые вязаные шерстяные береты тэм-о-шентер Ye Olde Cappe и короткие керамические трубки Старый друг, изготовленные по голландским образцам XVII-XVIII веков.
21.10.2019Пять новых флэт-кэпов и одна зелено-коричневая зауженная шестиклинка Эрин от Hanna Hats of Donegal, а также Лесная монмутская шапка Ye Olde Cappe уже на сайте!
10.10.2019Два жилета и верхняя одежда от московской марки Infundibulum из осенней коллекции Fair уже на сайте. Заходите в разделы жилеты и пиджаки и куртки.
27.09.2019Новые шарфы от ирландской марки McNutt of Donegal уже на сайте! Цены от 2900 до 3500 рублей. Очень мягкие, тёплые и красивые!
29.08.2019Скидка 20% на летние головные уборы продлена и будет действовать до 30 сентября!
21.08.2019Пришла новая поставка от Hanna Hats of Donegal. Снова в наличии во всех размерах много любимых ирландских твидовых восьмиклинок из Harris Tweed и Donegal Tweed. Также напоминаем, что скидка 20% на летние головные уборы будет действовать до 31 августа включительно.
15.08.2019Скидка 20% на все летние головные уборы с 15 августа до конца месяца!
04.08.2019В воскресенье, 4 августа, в нашем шоу-руме состоится поп-ап маркет "Теплая встреча". Приедут близкие нам по духу дизайнеры, художники и ремесленники. Более 10 участников. Подробности - в "мероприятии в Facebook".
23.07.2019У нескольких моделей твидовых кепок от Hanna Hats of Donegal появился размер XXL (64-65)! У каких именно - вы можете узнать благодаря фильтру размеров в разделах Кепки и Восьмиклинки.
25.05.2019Теперь доступны для онлайн-заказа наши подарочные сертификаты: на 3000 и 8000 рублей.
17.05.2019Поставка летних кепок от Hanna Hats of Donegal уже на сайте! Заходите в разделы: восьмиклинки и кепки. Появились новые цвета льна и деним!
15.04.2019Три новых жилета от Magee 1866 и три новых рубашки от Lee Valley Ireland уже представлены на сайте.
11.04.2019Новинки уже на сайте! Заходите в разделы: восьмиклинки, кепки.
09.04.2019Пришла большая поставка от Hanna Hats of Donegal и Lee Valley Ireland. Все пополнения запасов в верхних частях разделов: восьмиклинки, кепки и рубашки. Новинки будут добавлены в течение недели.
09.04.2019Снижена цена на льняные рубашки от Lee Valley Ireland, теперь они по 5500₽.
10.03.2019Новинки от STETSON: две восьмиклинки Hatteras из твида марки Woolrich (серая и зелено-коричневая) и одна из серого шёлка в ёлочку. А также черная фетровая шляпа-федора Traveller американского производства.
07.03.20198, 9 и 10 марта шоу-рум работает с 12.00 до 20.00.
27.02.2019Скидка 25% на имеющиеся в наличии вязаные головные уборы Ye Olde Cappe будет действовать с 28 февраля по 10 марта.
25.02.2019Добавили на сайт коричневый и черный охотничьи жилеты 1930/40-х годов от марки Union of Friends.
22.02.201923-24 февраля мы работаем в обычном режиме выходного дня: с 12 до 20 часов.
11.02.2019Четыре новые модели восьмиклинок от Hanna Hats of Donegal из твидов от Magee 1866 и Kerry Woolen Mills и вишневый берет Тэм-о-Шентер Ye Olde Cappe уже на сайте.
02.02.2019Поступление кепок-восьмиклинок от Hanna Hats of Donegal, снова в наличии ряд самых востребованных моделей из Harris Tweed и Donegal Tweed.
24.01.2019Снова в наличии темно-серая восьмиклинка Харрис, синяя клетчатая восьмиклинка Келлс и коричневая кепка Скадан, а также еще ряд моделей. Заходите в раздел восьмиклинки!
21.01.2019Снова в наличии коричневые бабочки из донегольского твида, созданные в рамках сотрудничества марки Гарин и нашего магазина.
30.12.2018График работы в праздники:
30 декабря: с 12.00 до 20.00
31 декабря: с 12.00 до 17.00
1 января: выходной
2-8 января: с 12.00 до 20.00
25.12.201826, 27 и 28 декабря будет действовать скидка 15% на весь имеющийся в наличии ассортимент. Как онлайн, так и в шоу-руме. В эти дни мы принимаем заказы на сайте только с онлайн-оплатой (кроме доставки с курьером по Москве).
26 декабря с 15 до 22 часов в нашем шоу-руме будет проходить Предновогодний Pop-up Store. Приходите!
24.12.2018Добавлены на сайт две новые кепки от STETSON: Синяя твидовая восьмиклинка Hatteras в ёлочку и Серо-пепельная твидовая восьмиклинка Hatteras с ушками. Также появилась монмутская шапка Ye Olde Cappe новой зелено-бежевой расцветки.
11.12.2018Появились фланелевые рубашки Lee Valley Ireland новой расцветки: в серую полоску. Также пополнены запасы рубашек и всех остальных цветов.
29.11.2018Теперь доставка СДЭК (как с курьером, так и до пунктов самовывоза) доступна для Республики Беларусь и Казахстана!
25.11.2018Все новинки от Stetson и Hanna Hats уже добавлены на сайт! Заходите в разделы кепки и восьмиклинки.
20.11.2018Пришли долгожданные поставки от Stetson и Hanna Hats! Пополненные запасы уже на сайте. Новинки станут доступны онлайн в течение 7-10 дней (как только мы их отснимем и выложим). В шоу-руме все можно примерить и купить уже сейчас.
19.11.2018Теперь у нас можно приобрести фетровые шляпы Hatfield из Санкт-Петербурга. На сайте уже представлены черная и коричневая федоры из коллекции Joy. Также снова в наличии короткие голландские керамические трубки Старый друг.
27.10.2018Добавлен новый раздел магазина. Теперь фланелевые рубашки в стиле начала XX века от ирландской марки Lee Valley можно купить не только в нашем шоу-руме, но и онлайн. Также представлена классическая мужская одежда для сна: ночная рубашка и ночные колпаки.
25.10.2018На сайте пополнение! Три новых флэт-кэпа от Hanna Hats из Harris Tweed: синяя твидовая узкая кепка, а также синяя и серая твидовые кепки в винтажном стиле. Также добавили новый серый твидовый шарф ручного ткачества марки Старый друг.
14.10.2018Доставка СДЭК снова работает в нормальном режиме! Теперь можно оформить заказ с оплатой после примерки не только в их пункты самовывоза по всей России, но и с курьером.
05.10.2018Добавили на сайт две новинки от Hanna Hats из серого Harris Tweed: твидовую узкую кепку и серую твидовую шляпу Шерлока Холмса.
25.09.2018На серверах компании СДЭК неполадки, поэтому временно нестабильно работает их доставка. Почтой России и КСЭ мы отправляем заказы в обычном режиме.
07.09.2018Мы увеличили рабочее время шоу-рума в выходные дни на три часа. Теперь по субботам и воскресеньям мы работаем c 12 до 20 часов!
03.09.2018C 3 до 10 сентября скидка 25% на весь летний ассортимент: кепки Hanna Hats из ирландского льна, бейсболки Stetson, эквадорские соломенные шляпы K.Dorfzaun и не только. Скидки действуют как на сайте, так и в шоу-руме.
25.08.2018Добавили на сайт новые кепки от Hanna Hats, сшитые из твидовых тканей от Harris Tweed и Magee 1866. Вот они: Дорожная кепка номер №5, Серая восьмиклинка Харрис, Коричневая восьмиклинка Мэги и еще три восьмиклинки.
18.08.2018Добавили на сайт новые вещи от старинной ирландской марки Magee 1866! Два твидовых жилета и три пиджака. Да, у нас на сайте теперь есть раздел Пиджаки, заходите смотреть!
02.08.2018Приехали новые твидовые кепки от Hanna Hats of Donegal, на сайте они появятся в течение пары недель, а примерить и приобрести в шоу-руме их можно уже сейчас. Первые фотографии есть на странице Tweed Hat в Facebook.
10.07.2018Добавлена новая восьмиклинка из селведж-денима от марки "Старый друг".
07.07.2018Шесть моделей классических соломенных шляп из Эквадора от марки K.Dorfzaun добавлены на сайт с подробными описаниями и хорошими фотографиями. Заходите в раздел "Шляпы"!
01.07.2018Все летние новинки от STETSON уже на сайте! Заходите в раздел "Бейсболки". А также посмотрите на новую Коричневую льняную восьмиклинку Stetson Hatteras.
20.06.2018Приехали летние кепки от STETSON и классические эквадорские соломенные шляпы ручного плетения от K.DORFZAUN. Примерить всё можно в нашем шоу-руме. А увидеть первые фото - на странице Tweed Hat в Facebook.
16.06.2018Пришло пополнение запасов твидовых жилетов от Hatman of Ireland. Теперь снова в наличии почти все размеры. Заходите в раздел "Жилеты".
08.06.201810-12 июня мы работаем в режиме выходного дня: с 12 до 17 часов.
08.06.2018Приехала поставка кепок от Hanna Hats of Donegal: много лучших моделей из льна во всех размерах, а также Синие твидовые восьмиклинки Келлс из Harris Tweed, которых всегда не хватает!
31.05.2018Мы переехали! С 31.05 наш новый адрес: Малый Златоустинский пер., д.6с1Б, вход в арку, домофон "Твид Хэт". Подробности есть в разделе Шоу-рум в Москве.
29.05.201830 мая шоу-рум работать не будет в связи с нашим переездом в новое помещение в районе Китай-города! 31 мая откроемся уже на новом месте. Адрес будет опубликован на сайте накануне открытия.
19.05.201820 мая шоу-рум будет работать с 13 до 17 часов.
13.05.2018Выложили новинки от Hanna Hats:
- Льняные объемные восьмиклинки синего и черного цветов.
- Твидовые восьмиклинки новой модели Newsboy умеренного объема серого и темно-серого цветов.
Сейчас они есть во всех размерах, включая XL.
13.05.2018Приехали новые шарфы из твида ручного ткачества от марки "Старый друг". Идеальный размер, потрясающее качество и четыре расцветки: синий, коричневый, сине-серый, сине-зеленый.
26.04.2018График работы шоу-рума на майские праздники.
28.04 - с 11 до 20 часов.
29.04 - 02.05 - с 12 до 17 часов.
9.05 - с 12 до 17 часов.
В остальные дни мы работаем в обычном режиме.
24.04.2018В продаже появились классические твидовые жилеты из Ирландии марки Hatman of Ireland в шести расцветках. Заходите в новый раздел нашего магазина "Жилеты".
09.04.2018Добавили на сайт четыре новые кепки от Stetson: две восьмиклинки и одну шестиклинку из Harris Tweed, а также изящный флэт-кэп модели Belfast в бежевой гамме.
04.04.2018Теперь доставка любого заказа стоимостью от 9000р. бесплатна. Как по Москве (при условии онлайн-оплаты), так и по России (без каких-либо условий). Также добавили удобный калькулятор доставки. С его помощью можно заранее узнать цену доставки любого заказа всеми доступными способами.
28.03.2018Приехала большая поставка твидовых шляп от Hanna Hats of Donegal, сейчас есть в наличии все модели почти во всех размерах, заходите в раздел шляпы!
16.03.2018Заработала экспресс-доставка силами компании СДЭК! Теперь есть возможность оформить заказ с оплатой при получении в пунктах самовывоза во множестве городов России.
11.03.2018Новые восьмиклинки от Hanna Hats: коричнево-серая и тёмно-серая Келлс, а также синяя классическая объемная восьмиклинка в духе 1920-х годов.
07.03.2018Опубликовали обновлённую версию ваби-саби кошельков Finecrafts в трех расцветках. Они в разделе Аксессуары.
28.02.2018Добавлены две новые кепки от Hanna Hats: серая твидовая восьмиклинка с ободком из Harris Tweed и темно-серая твидовая кепка Шона из Donegal Tweed.
27.02.2018Добавили на сайт синий берет тэм-о-шентер марки Ye Olde Cappe.
12.02.2018Добавили на сайт новые шерстяные шапки аранской вязки и изящные шарфы из шерсти ягнят от Kerry Woolen Mills, а также колпак путешественника от Ye Olde Cappe новой расцветки (светлый/синий). Заходите в разделы Вязаные вещи и Аксессуары!
25.01.2018Снова в наличии дубовые разделочные/сервировочные доски SOHA Concept с квадратными и овальными углублениями, а также шарфы из сотканного в вручную тартана марки Старый друг. Заходите в разделы Быт и Аксессуары.
12.01.2018Теперь по будним дням шоу-рум Tweed Hat работает с 11 до 20 часов.
29.12.2017График работы шоу-рума в новогодние праздники:
30 декабря – с 11 до 19 часов,
31.12-2.01 – выходные дни,
3.01-8.01 – с 12 до 17 часов.
19.12.2017До конца декабря наш шоу-рум будет открываться на час раньше - в 11:00.
15.12.2017Долгожданное большое поступление от Hanna Hats of Donegal и Stetson. Заглядывайте в разделы восьмиклинки, кепки, шляпы и аксессуары.
11.12.2017Появились монмутские шапки Ye Olde Cappe двух новых цветов: зеленого и темно-синего.
07.12.2017Добавлены вязаные капюшоны из шерсти мериноса с кашемиром от маленькой ирландской фабрики Fisherman out of Ireland. Зеленые, серые и темно-серые.
23.11.2017Теперь все 10 моделей кепок от Stetson доступны для заказа онлайн. Восемь типов восьмиклинок модели Hatteras: 5 фактурных твидовых и 3 однотонные из шерсти с кашемиром (черная, серая и синяя). Плюс 2 зауженные твидовые кепки модели Michigan (серая и коричневая).
23.11.2017С 24 ноября и до завершения 25 ноября - Black Friday Sale: скидка 20% на весь наш ассортимент как на сайте, так и в шоу-руме. При заказе с самовывозом, покупку необходимо оплатить онлайн до конца 25 ноября.
21.11.2017На сайт добавлены первые кепки от Stetson. Пока пять моделей. В ближайшие дни опубликуем еще столько же.
18.11.2017Теперь в наш шоу-рум можно приходить без предварительного звонка! Мы работаем ежедневно. По будням: с 12 до 20, по выходным: с 12 до 17.
01.11.2017Приехала долгожданная поставка от Hanna Hats of Donegal. Также теперь у нас можно купить твидовые кепки и восьмиклинки легендарной марки Stetson. На сайт их выложим в течение недели. В шоу-руме их можно примерить уже сейчас.
18.10.2017Добавлены шарфы из сотканного вручную тартана марки "Старый друг" четырех расцветок. Заходите в раздел Аксессуары.
07.10.2017С 7 по 14 октября - скидка 20% на льняные кепки от Hanna Hats of Donegal, а также на сумки и рюкзаки из кожи растительного дубления "Кузнецов и Якунина".
13.09.2017Представляем новый бренд в стиле heritage Старый друг. В первой коллекции - классические кепки и восьмиклинки из донегольского твида. Каждая модель представлена в четырех цветах.
15.09.2017Первую серию кепок Старый друг дополняют керамические трубки, выполненные по голландским образцам XVII века. Длинные и короткие.
07.07.2017Опять в наличии во всех размерах зеленые и синие твидовые восьмиклинки Келлс от Hanna Hats of Donegal из Harris Tweed.
14.06.2017Большое пополнение великолепных портфелей и рюкзаков новых цветов из кожи растительного дубления от мастерской "Кузнецов и Якунина". Заходите в раздел Сумки/Bags.
04.06.2017Летние новинки и пополнения запасов! Приехали льняные восьмиклинки Келлс: синие, светлые, зеленые, черные. А также светлые льняные кепки в винтажном стиле.
28.04.2017Представляем вещи новых цветов марки "Кузнецов и Якунина": зеленую седельную сумку и рюкзак с карманом, а также коричневую сумку почтальона.
28.04.2017Добавили две новинки от Hanna Hats of Donegal из Harris Tweed: Синюю твидовую кепку Шона и Серую твидовую кепку-восьмиклинку Келлс.
04.03.2017Представляем две новинки: Осеннюю твидовую кепку от Hanna Hats of Donegal и классическую кепку Stormy Kromer оливкового цвета с ушами из Harris Tweed.
26.02.2017Добавили на сайт новый головной убор от Ye Olde Cappe: великолепный колпак путешественника в расцветке желтый/коричневый.
07.02.2017Наконец-то в снова во всех размерах приехали зауженные "твидовые восьмиклинки Келлс" от Hanna Hats of Donegal из Harris Tweed: зеленая, синяя и новая - вересковая.
22.01.2017Теперь у нас можно купить сумки и рюкзаки из кожи растительного дубления от мастерской "Кузнецов и Якунина" по ценам производителя.
16.01.2017Добавили новую дорожную кепку зауженного покроя от Hanna Hats of Donegal из твида от Harris Tweed! Сейчас есть во всех размерах.
27.12.2016График работы на ближайшее время.
28-30 декабря – в обычном режиме с 11 до 20 часов.
31 декабря – с 11 до 17 часов.
1,2 января – не работаем. Начиная с 3 января работаем по предварительной договоренности.
14.12.2016На время новогодних праздников мы продлеваем срок возврата и обмена покупок с привычных 2 недель до полутора месяцев! Все, что Вы купили у нас в течение декабря, Вы сможете (если это будет необходимо) вернуть или обменять в течение всего января!
08.12.2016Представляем новые вещи от Ye Olde Cappe! Традиционные шотландские береты тэм-о-шентер и монмутская шапка белого цвета.
05.12.2016Снова в наличии серые и коричневые кепки с ушами, серые твидовые восьмиклинки, а также серые и коричневые твидовые шарфы от Hanna Hats of Donegal.
13.11.2016Сообщаем о новинках на сайте! Коричневая твидовая кепка Скадан и коричневая твидовая мягкая шляпа от Hanna Hats of Donegal. Колпак путешественника от Ye Olde Cappe в новой расцветке.
06.10.2016Твидовая коричневая кепка в ёлочку и лоскутно-серые твидовые шарфы приехали из Ирландии и снова в продаже!
10.09.2016В новый раздел Статьи добавили большой текст с картинками об истории и приключениях марки Harris Tweed, и о том, как она недавно чуть не перестала существовать из-за желания заработать много денег.
18.08.2016У нас появился прямой московский номер! Теперь нам можно звонить по телефону +7 495 664-68-72.
14.08.2016Добавили синюю и зеленую вельветовые кепки Шона от Hanna Hats of Donegal!
21.07.2016Твидовая восьмиклинка Келлс тёмно-зеленого цвета снова в наличии во всех размерах!
16.06.2016Выложили новую серую кепку Stormy Kromer. Сейчас она есть в наличии во всех размерах.
11.06.201611-12 июня мы участвуем в ярмарке при историческом фестивале "Времена и эпохи" в парке "Коломенское". В эти дни наш шоу-рум работать не будет.
05.06.2016Появились новые летние льняные кепки Шона и восьмиклинки Келлс! Найти их можно в соответствующих разделах: кепки и восьмиклинки.
16.05.2016Новинка! Серая твидовая восьмиклинка в ёлочку от Hanna Hats of Donegal теперь в наличии на сайте и в нашем шоу-руме.
02.05.2016Появились новые восьмиклинки Келлс: из синего Harris Tweed и из вельвета трех цветов.
13.04.2016Снова в наличии во всех размерах кепка Stormy Kromer милитари из Harris Tweed.
29.03.2016Наконец-то выложили новую твидовую восьмиклинку Келлс из зелёного твида в ёлочку от Harris Tweed.
20.03.2016Добавили фильтр по размерам! Теперь в любом разделе можно выбрать нужный Вам размер и тогда будут показаны только те товары, у которых этот размер есть в наличии.
30.10.2015В продажу поступили кепки легендарной американской марки Stormy Kromer.
24.02.2016Появились новые синие восьмиклинки с ободком из донегольского твида.
24.02.2016Снова в наличии серые и коричневые твидовые шарфы. Теперь из двух слоёв твида, без вельветовой подкладки.
10.03.2016Приехали серые и коричневые кепки с ушами, а также серые твидовые кепки в винтажном стиле. Всё в соответствующем разделе.
18.03.2016Выложили новую коричневую твидовую восьмиклинку из гипнотически красивого донегольского твида.
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